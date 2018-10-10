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С сегодняшнего дня на трех локациях в Тбилиси установлено ограничение скорости


10.10.2018   13:00
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, с сегодняшнего дня на 3 локациях в Тбилиси задействованы 6 секций контроля скорости автомобилей. Об этом «IPN» сообщили в министерстве внутренних дел.

По их данным этими секциями являются:

1. Кахетинское шоссе, от «Ист поинта» до улицы М. Григорашвили (разрешенная скорость 80 км/ч);
2. От улицы М. Григорашвили до «Ист поинта» (разрешенная скорость 80 км/ч);
3. От улицы Европы до Тбилисского международного аэропорта (разрешенная скорость 60 км/ч);
4. От Тбилисского международного аэропорта до улицы Европы (разрешенная скорость 60 км/ч);
5. От улицы Худадова, 99 – до конца улицы Худадова, до площади (разрешенная скорость 40 км/ч);
6. От конца улицы Худадова, площади, - до улицы Худадова, 99 (разрешенная скорость 40 км/ч).

По данным МВД, системой секционного контроля в масштабе всей Грузии уже контролируется 271 километр автомобильной дороги. В масштабе столицы же, в целом функционируют 18 секций.






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