|
|
С сегодняшнего дня на трех локациях в Тбилиси установлено ограничение скорости
10.10.2018 13:00
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, с сегодняшнего дня на 3 локациях в Тбилиси задействованы 6 секций контроля скорости автомобилей. Об этом «IPN» сообщили в министерстве внутренних дел.
По их данным этими секциями являются:
1. Кахетинское шоссе, от «Ист поинта» до улицы М. Григорашвили (разрешенная скорость 80 км/ч);
2. От улицы М. Григорашвили до «Ист поинта» (разрешенная скорость 80 км/ч);
3. От улицы Европы до Тбилисского международного аэропорта (разрешенная скорость 60 км/ч);
4. От Тбилисского международного аэропорта до улицы Европы (разрешенная скорость 60 км/ч);
5. От улицы Худадова, 99 – до конца улицы Худадова, до площади (разрешенная скорость 40 км/ч);
6. От конца улицы Худадова, площади, - до улицы Худадова, 99 (разрешенная скорость 40 км/ч).
По данным МВД, системой секционного контроля в масштабе всей Грузии уже контролируется 271 километр автомобильной дороги. В масштабе столицы же, в целом функционируют 18 секций.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна