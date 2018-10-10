Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Малхаз Мачаликашвили и его адвокат ознакомят дипкорпус с новыми обстоятельствами в деле Темирлана Мачаликашвили


10.10.2018   13:55
Малхаз Мачаликашвили и его адвокат предоставят информацию представителям дипломатического корпуса о нарушениях, обнаруженных во время расследования дела Темирлана Мачаликашвили, в виде открытого письма. К нему будут прикреплены новые доказательства, которые пока не были обнародованы. Об этом Малхаз Мачаликашвили и его адвокат Мариам Кублашвили заявили на пресс-конференции сегодня.

По их словам, в перечне детально говорится, какие нарушения совершили власти и как не были наказаны виновные.

Как заявила адвокат Мачаликашвили Мариам Кублашвили, они не могут найти справедливость в стране, так как власти исчерпали им все ресурсы. Кублашвили также говорила о заключении независимой экспертизы. По ее словам, Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули затягивает результаты комплексного заключения.

«К сожалению, в стране создана сложнейшая ситуация в связи с тем, что невозможно добиться установления истины. Ярким примером этой реальности является дело Темирлана Мачаликашвили. В течение последних нескольких месяцев мы ожидали, что расследование представит комплексное заключение и следовательно, итоговое решение. Однако комплексное заключение, которого мы ждем все это время, все еще не представлено. Я хотела бы сказать, что еще три месяца назад приглашенные нами независимые эксперты зафиксировали другое мнение. Однако, бюро экспертизы Самхараули прямо и явно воздерживается от того, чтобы написать элементарный реальный факт, что Темирлан Мачаликашвили просто лежал в момент стрельбы и не поднимал головы. Именно эта реальность дает нам основу быть точно уверенными, что это своего рода попытка давления на это дело, отсрочки времени и переноса акцента на события перед парламентом. С материалами, которые, по мнению следствия, являются тайной, не знакомят адвокатов и мы не можем обеспечить эффективную защиту прав клиента. В отношении Малхаза и Темирлана Мачаликашвили распространяется ложная информация и ее вынос за пределы страны. Мы считаем, что важно, чтобы дипломатический корпус был точно информирован в связи с этим вопросом. Точный список и нарушения, выявленные в ходе расследования, очень длинные. Нами представлен целый ряд итоговых заключений. Так как у нас исчерпан всевозможный ресурс, Малхаз Мачаликашвили живет на улице. Хочу отправить личное сообщение властям и тем лицам, которые умышленно его терроризируют и напрямую мешают следствию, что я ни на минуту и ни на секунду не прекращу, даже если мне понадобятся годы, даже до последней минуты своей жизни буду бороться, чтобы Малхаз Мачаликашвили и ее семья увидели справедливость и были наказаны все виновные», — заявила Кублашвили.

По словам адвоката Мачаликашвили, на следующей пресс-конференции они будут говорить о новых доказательствах, а также о заключении независимой экспертизы, к которой приложат визуальный материал.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении обсуждаются три даты проведения внеочередных выборов
Парламент Ингушетии не собрал кворум для заседания по соглашению о границе
Пашинян: Набираем обороты для экономического скачка
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна