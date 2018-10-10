Малхаз Мачаликашвили и его адвокат ознакомят дипкорпус с новыми обстоятельствами в деле Темирлана Мачаликашвили

10.10.2018 13:55 Малхаз Мачаликашвили и его адвокат предоставят информацию представителям дипломатического корпуса о нарушениях, обнаруженных во время расследования дела Темирлана Мачаликашвили, в виде открытого письма. К нему будут прикреплены новые доказательства, которые пока не были обнародованы. Об этом Малхаз Мачаликашвили и его адвокат Мариам Кублашвили заявили на пресс-конференции сегодня.



По их словам, в перечне детально говорится, какие нарушения совершили власти и как не были наказаны виновные.



Как заявила адвокат Мачаликашвили Мариам Кублашвили, они не могут найти справедливость в стране, так как власти исчерпали им все ресурсы. Кублашвили также говорила о заключении независимой экспертизы. По ее словам, Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули затягивает результаты комплексного заключения.



«К сожалению, в стране создана сложнейшая ситуация в связи с тем, что невозможно добиться установления истины. Ярким примером этой реальности является дело Темирлана Мачаликашвили. В течение последних нескольких месяцев мы ожидали, что расследование представит комплексное заключение и следовательно, итоговое решение. Однако комплексное заключение, которого мы ждем все это время, все еще не представлено. Я хотела бы сказать, что еще три месяца назад приглашенные нами независимые эксперты зафиксировали другое мнение. Однако, бюро экспертизы Самхараули прямо и явно воздерживается от того, чтобы написать элементарный реальный факт, что Темирлан Мачаликашвили просто лежал в момент стрельбы и не поднимал головы. Именно эта реальность дает нам основу быть точно уверенными, что это своего рода попытка давления на это дело, отсрочки времени и переноса акцента на события перед парламентом. С материалами, которые, по мнению следствия, являются тайной, не знакомят адвокатов и мы не можем обеспечить эффективную защиту прав клиента. В отношении Малхаза и Темирлана Мачаликашвили распространяется ложная информация и ее вынос за пределы страны. Мы считаем, что важно, чтобы дипломатический корпус был точно информирован в связи с этим вопросом. Точный список и нарушения, выявленные в ходе расследования, очень длинные. Нами представлен целый ряд итоговых заключений. Так как у нас исчерпан всевозможный ресурс, Малхаз Мачаликашвили живет на улице. Хочу отправить личное сообщение властям и тем лицам, которые умышленно его терроризируют и напрямую мешают следствию, что я ни на минуту и ни на секунду не прекращу, даже если мне понадобятся годы, даже до последней минуты своей жизни буду бороться, чтобы Малхаз Мачаликашвили и ее семья увидели справедливость и были наказаны все виновные», — заявила Кублашвили.



По словам адвоката Мачаликашвили, на следующей пресс-конференции они будут говорить о новых доказательствах, а также о заключении независимой экспертизы, к которой приложат визуальный материал.















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