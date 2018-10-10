С завтрашнего дня начнется восстановление выгоревшей при пожаре территории боржомского леса

10.10.2018 14:34 С завтрашнего дня начнется восстановление выгоревшей при пожаре территории боржомского леса, где будут высажены деревья, - об этом журналистам сообщил глава Национального лесного агентства Торнике Гвазава.



По его словам, на первом этапе будут восстановлены 250 гектаров.



«Подготовительные работы касательно боржомского леса велись 1 год. Сперва была создана компетентная комиссия, в которую кроме лесоводов входили почвоведы, геологи, представители НПО и др. Получив специальное компетентное заключение, мы начали работы по расчистке, которые завершились несколько дней назад.

Согласно проекту, в этом году осенью на территории до 144 гектаров будет высажена в основном кавказская сосна. На первом этапе осенью-весной будут восстановлены 250 гектаров», - сообщил Гвазава.

По его словам, на работах по высадке деревьев занято местное население.















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