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Бесплатная выдача удостоверений личности для граждан определенной категории продлится до первого января 2019 года
10.10.2018 15:16
По приказу министра юстиции, бесплатная выдача удостоверений личности для граждан определенной категории продлится до первого января 2019 года, — об этом сообщает Дом юстиции.
Первого марта текущего года, в рамках акции в целях улучшения списка избирателей, удостоверение личности бесплатно уже получили 98 246 граждан.
По словам главы Агентства развития государственных сервисов Сосо Гиоргадзе, в рамках акции от уплаты стоимости освобождаются:
— Те граждане Грузии, в том числе несовершеннолетние, которым исполняется 18 лет до 1 января, на имя которых до первого марта 2018 года не был выдан ни один документ, подтверждающий личность гражданина Грузии;
— Граждане, чьи фотографии документов, удостоверяющих личность, являются непригодными (некачественными) или вовсе не хранятся в электронной базе данных агентства;
— Снятые с регистрации граждане, обладатели аннулированного документа, удостоверяющего личность, если они будут регистрированы по правильному адресу;
— Граждане, зарегистрированные без адреса, с аннулированными документами, удостоверяющими личность, если они будут регистрированы по правильному адресу;
— Граждане, у которых нет ни одного документа с юридической силой;
— Лица, зарегистрированные на оккупированной территории Грузии и не имеющие статуса вынужденно перемещенных лиц, и у них аннулированы удостоверения личности. Эти лица могут воспользоваться акцией в том случае, если они будут зарегистрированы по конкретному адресу на неоккупированной территории Грузии.
Чтобы воспользоваться акцией, граждане должны обратиться в Дома юстиции, территориальные службы или общественные центры Агентства развития государственных сервисов.
В рамках акции граждане освобождаются от уплаты стоимость удостоверения личности и фотографии. Воспользоваться акцией можно лишь один раз.
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