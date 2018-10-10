Бесплатная выдача удостоверений личности для граждан определенной категории продлится до первого января 2019 года

10.10.2018 15:16 По приказу министра юстиции, бесплатная выдача удостоверений личности для граждан определенной категории продлится до первого января 2019 года, — об этом сообщает Дом юстиции.



Первого марта текущего года, в рамках акции в целях улучшения списка избирателей, удостоверение личности бесплатно уже получили 98 246 граждан.



По словам главы Агентства развития государственных сервисов Сосо Гиоргадзе, в рамках акции от уплаты стоимости освобождаются:



— Те граждане Грузии, в том числе несовершеннолетние, которым исполняется 18 лет до 1 января, на имя которых до первого марта 2018 года не был выдан ни один документ, подтверждающий личность гражданина Грузии;



— Граждане, чьи фотографии документов, удостоверяющих личность, являются непригодными (некачественными) или вовсе не хранятся в электронной базе данных агентства;



— Снятые с регистрации граждане, обладатели аннулированного документа, удостоверяющего личность, если они будут регистрированы по правильному адресу;



— Граждане, зарегистрированные без адреса, с аннулированными документами, удостоверяющими личность, если они будут регистрированы по правильному адресу;



— Граждане, у которых нет ни одного документа с юридической силой;



— Лица, зарегистрированные на оккупированной территории Грузии и не имеющие статуса вынужденно перемещенных лиц, и у них аннулированы удостоверения личности. Эти лица могут воспользоваться акцией в том случае, если они будут зарегистрированы по конкретному адресу на неоккупированной территории Грузии.



Чтобы воспользоваться акцией, граждане должны обратиться в Дома юстиции, территориальные службы или общественные центры Агентства развития государственных сервисов.



В рамках акции граждане освобождаются от уплаты стоимость удостоверения личности и фотографии. Воспользоваться акцией можно лишь один раз.















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