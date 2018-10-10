Ванские пещеры закрыли для посетителей из-за угрозы обрушения

10.10.2018 15:26 Уникальный образец грузинского зодчества — Ванский монастырский пещерный комплекс, также известный как Ванис-квабеби, закрывается для посетителей. Об этом сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.



Ведомство приняло данное решение на основе заключения Государственного университета Ильи (Илиауни). Специалисты считают, что внутри комплекса существует опасность обрушения. При том, что уже сейчас периодически там происходят камнепады, соответствующие риски возрастают осенью из-за частых дождей.

В 2019 году агентство охраны культурного наследия планирует провести комплексное исследование памятника и близлежащих территорий. После этого специалисты смогут приступить к работам.



«После исследования скалы Вардзиа, мы смогли технически переключится на Ванис-Квабеби. Первичные данные тревожны, учитывая то, что камнепад — это необратимый процесс. С учетом норм безопасности мы закрыли его для визитеров и посещение Ванис-Квабеби ограничено», — заявил директор агентства Николоз Антидзе в интервью Общественному телевидению.



По его словам, на проведение исследований уже выделили финансовые ресурсы. После детального изучения состояния памятника, специалисты определят конкретные шаги по восстановлению.



«Есть проблемы трех видов – это камнепад, второе – гидрогеологическое исследование, чтобы понять, как можно избежать скопления воды в комплексе, а также археологическое исследование, чтобы еще лучше изучить ту часть, которая была разрушена при землетрясении в средние века», — отметил Антидзе.



Ванские пещеры — это пещерный комплекс, монастырь VII-XVI веков, который находится близ Вардзия в регионе Самцхе-Джавахети. Пещеры находятся на высоте 1386 метров над уровнем моря.

Комплекс включает в себя шесть церквей и около 200 пещер, связанных между собой тоннелями, которые расположены на 16 этажах. Самая старая церковь относится к VIII веку. Особое внимание привлекает церковь Святого Георгия. Она находится на нижних уровнях пещерного монастыря. Специалисты предполагают, что церковь построили в IX-XI веке.



Монастырь изначально был женским. Существует легенда, что в нем был очень строгий устав для монахинь, за нарушение которого могли даже сбросить со скалы. В монастыре до сих пор сохранился отличающийся своей строгостью типикон – церковная книга, содержащая богослужебный устав.



На последнем этаже пещеры сохранились надписи, исполненные чернилами. Их сделали женщины, которые жили в монастыре еще в XV веке. Это фрагменты из грузинских прозаических и поэтических произведений, в том числе из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».







Новости-Грузия















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

