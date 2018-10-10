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Представитель ФФГ рассказл о строящихся в Грузии стадионах


10.10.2018   18:05
Сотрудник Федерации футбола Грузии Каха Шаламберидзе опубликовал фотографии строящихся или обновляемых стадионов в стране.

Согласно фотографиям, строительство новой арены в Батуми, которая рассчитана на 20 000 человек, идет хорошими темпами. Уже возведены конструкции второго яруса. Строительство «Батуми Арена» должно завершиться в 2020 году.

Обнадеживающее положение и на стадионе «Фазис» в Поти, где установили конструкции покрытия. Стадион скоро будет перекрыт. Играть на этой арене можно будет уже в будущем году. Под трибуной построены вместилища и комнаты. Осталось установить индивидуальные стулья, а также благоустроить раздевалки, душевые, комнаты судей, делегатов, врачей и допинг-контроля.


Работы начались и на запасной площадке стадиона Михаила Месхи. За одними из ворот построят трибуны. Это сделает арену «Михаил Месхи 2» более компактной и комфортной, с лучшей обстановкой для футбола.






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