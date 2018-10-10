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Российский Фонд Горчакова проведет в Тбилиси форум


10.10.2018   18:18
Союз русской молодежи Грузии при содействии Фонда Горчакова 13-14 октября проведет в Тбилиси Форум молодых лидеров НПО России и Грузии «Народная дипломатия – диалог компромиссов». Об этом говорится на официальном сайте фонда, созданного в 2010 году по распоряжению экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Заявленная цель форума – «создание площадки для активного взаимодействия представителей передовой молодежи России и Грузии». Авторы считают, что проект будет способствовать «развитию российско-грузинского диалога. Как говорится в сообщении, делегаты примут участие «в разработке механизмов повышения статуса русской диаспоры в Грузии, включая вопросы ее места в грузинском обществе и наличие потенциала для выполнения роли народной дипломатии в грузино-российских отношениях».

По данным Фонда Горчакова, в форуме примут участие российские и грузинские деятели в области политики, науки, культуры, представители медиа и гражданского общества, молодые лидеры и активисты русскоязычных диаспор Грузии.

Отметим, что в сентябре в Тбилиси состоялся другой форум, организованной российским Фондом президентских грантов. Конференция под названием «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе» проходила на фоне акций протеста и лозунгов «Россия – оккупант».






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