Российский Фонд Горчакова проведет в Тбилиси форум

10.10.2018 18:18 Союз русской молодежи Грузии при содействии Фонда Горчакова 13-14 октября проведет в Тбилиси Форум молодых лидеров НПО России и Грузии «Народная дипломатия – диалог компромиссов». Об этом говорится на официальном сайте фонда, созданного в 2010 году по распоряжению экс-президента РФ Дмитрия Медведева.



Заявленная цель форума – «создание площадки для активного взаимодействия представителей передовой молодежи России и Грузии». Авторы считают, что проект будет способствовать «развитию российско-грузинского диалога. Как говорится в сообщении, делегаты примут участие «в разработке механизмов повышения статуса русской диаспоры в Грузии, включая вопросы ее места в грузинском обществе и наличие потенциала для выполнения роли народной дипломатии в грузино-российских отношениях».



По данным Фонда Горчакова, в форуме примут участие российские и грузинские деятели в области политики, науки, культуры, представители медиа и гражданского общества, молодые лидеры и активисты русскоязычных диаспор Грузии.



Отметим, что в сентябре в Тбилиси состоялся другой форум, организованной российским Фондом президентских грантов. Конференция под названием «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе» проходила на фоне акций протеста и лозунгов «Россия – оккупант».















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