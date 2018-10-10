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14 октября в Грузии отметят храмовый праздник Светицховлоба


10.10.2018   18:50
Традиционный храмовый праздник — Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный дню города Мцхета – древней столицы Грузии, отметят 14 октября.

Традиционно в этот день центром религиозных празднеств становится собор Светицховели, куда с раннего утра спешат верующие со всей страны на праздничную литургию Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. Кроме того, всех гостей ждет праздник и фейерверк на городской площади древнего города.

На месте сегодняшнего храма Светицховели, царем Мирианом по совету святой равноапостольной Нины — христианской просветительницы Грузии, в IV веке построили первую в Грузии церковь — деревянное сооружение с опорой из «животворящего столба» — именно так переводится название храма.

Постройка нынешнего здания храма во имя Двенадцати Апостолов началась в XI веке. По легенде, в его основании хранится великая святыня христианства — Хитон Господень. Именно поэтому изображение хитона есть на гербе грузинских царей.

Известно, что Светицховели — Патриарший собор, в 1010-29 годах построил зодчий Арсукидзе.
Похожие на Светицховели соборы в это же время возвели в Кахетии — собор Алаверди и в Кутаиси — Храм Баграта. Сцетицховели многократно разрушался во время набегов на Картлийское царство. Основательно реконструировали храм в XV- XVII веках.

Программа мероприятий:

10:00 Центральная площадь Мцхета, улица Агмашенебели

10:00 — 14:00 Праздничная служба в Кафедральном соборе Светицховели.

10:00 — 18:00 Спортивные мероприятия, развлечения для детей;

11:00- 18:00 Плоды осеннего урожая, сельскохозяйственная ярмарка продукция из регионов Грузии, выставка прикладного искусства;

11:00 — 17:00 Концерт с участием исполнителей Мцхета и региона Мцхета-Мтианети и песенного хора «Дидгори»;

13:00 — 14:00 Представление и награждение лауреатов звания «Почетный гражданин Мцхета 2018»;

15:00 – 16:00 Детский спектакль «Музыкальная радуга» Детского кукольного театра оперы «Мцире пцкала» при Вокальном фонде имени Нодара Андгуладзе;

15:00 — 16:30 Уличный театр, карнавальное шествие;

16:00 — 17:30 Выступление мцхетского бэнда The light room;

19:30 — 21:00 Концерт Государственного ансамбля народной песни и танца «Эрисиони»;

21:00 – 22:00 — Электронная музыка, DJ Alex;

21:00 Фейерверк

Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября — в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, когда христианский мир празднует день Собора Двенадцати апостолов, которым посвящен и храм Светицховели.

Новости-Грузия





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