Состоялось первое театральное представление Нартского эпоса на грузинском и осетинском языке

10.10.2018 20:25 Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели принял первое театральное представление Нартского эпоса. Древнейший кавказский эпос на грузинском и осетинском языках оживила группа молодых актеров.



Театральная версия Нартского эпоса была создана летом 2018 года по инициативе «Кавказской мозаики». Участие в создании театральной адаптации приняли студенты Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. Идее создания театрального представления предшествовал выпуск адаптированной иллюстрированной версии Нартского эпоса для грузино-осетинских детей в 2017 году.



По словам руководителя «Кавказской мозаики» Наиры Бепиевой, данный спектакль является продолжением мирной инициативы.



«Спектакль, который мы представляем, является продолжением той мирной инициативы, которая осуществляется совместно. Хочу сказать, что здесь участвуют грузинские и осетинские молодые люди. Думаю, это будет еще одним примером взаимосотрудничества грузин и осетин», — заявила Наира Бепиева.



По словам режиссера спектакля Тамар Хизанишвили, постановка является своеобразным мирным посланием.



«Нартский эпос является эпосом, наполненным общекавказскими темами, который, думаю, служит каким-то новым шагам грузино-осетинских отношений. Можно считать, что это – своеобразное мирное послания осетинам», — отметила Тамар Хизанишвили.



Адаптацию, выпуск и оживление на театральной сцене Нартского эпоса, поддержали Евросоюз (EU) и Программа развития ООН (UNDP) в рамках своей совместной инициативы, которая служит восстановлению доверия между обществами, разделенными в результате конфликта (Механизм восстановления доверия и раннего реагирования COBERM).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

