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С 2019 года клиники будут обязаны вести электронные истории пациентов


10.10.2018   20:27
С 2019 года стационарные учреждения будут обязаны вести электронные истории пациентов. Сегодня в связи с этим с представителями клиник встретились первый заместитель министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Заза Бохуа и заместитель министра Майя Лагвилава.

На первом этапе это касается клиник в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

В министерстве поясняют, что с помощью электронных медицинских записей врачи смогут увидеть полную картину состояния здоровья пациентов и информацию о проведенных манипуляциях. Система обеспечит электронный доступ к сервисам здравоохранения для населения, вне зависимости от географических барьеров.

Кроме того, это будет способствовать постоянному улучшению системы здравоохранения, более эффективному мониторингу и подотчетности.






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