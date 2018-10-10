Грузия представлена в качестве почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке

10.10.2018 21:07 На Франкфуртской книжной ярмарке в этом году Грузия представлена в качестве почетного гостя, что позволяет стране 10-14 октября представить свою литературу и культуру широкой международной аудитории.



Более 70 грузинских писателей прибыли во Франкфурт, чтобы представить свои книги, где будут проведены сотни культурных мероприятий, посвященных искусству, науке, театру, кинематографии, фотографии, музыке и другим сферам страны.



Главной концепцией мероприятий является «Грузия, рассказанная алфавитом», где внимание акцентировано на старейшей письменности страны. Грузинский алфавит, состоящий из 33 букв, был включен в Список неприкосновенного культурного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.



Премьер-министр Мамука Бахтадзе, который находится во Франкфурте, говорил о значении статуса почетного гостя Грузии и тех возможностях, которые страна получила, чтобы представить свой уникальный алфавит остальному миру.



На открытии Книжной ярмарки 9 октября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что «там, где находится Грузия в качестве почетного гостя, это и есть место ЕС».



14 октября завершится Программа страны почетного гостя и пройдет традиционная церемония передачи статуса, которую проведут грузинский автор Зураб Карумидзе и норвежский писатель Осне Сайештад. В 2019 году статусом почетного гостя будет обладать Норвегия.



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