В Японии 13 октября открывается фестиваль грузинского кино

11.10.2018 10:58 Фестиваль грузинского кино, посвященный 100-летию со дня основания Первой Грузинской Демократической Республики и 110-летнему юбилею грузинского кинематографа, состоится в Японии 13-26 октября. Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.



Показы грузинских картин состоятся в токийском кинотеатре «Иванами Холл».



Гости фестиваля увидят грузинские фильмы, уже ставшие классикой, и новые работы современных грузинских кинематографистов. Это «Моя бабушка» Котэ Микаберидзе, «Джим шванте» (Соль Сванетии) Михаила Калатозишвили, «Кето и Коте» Вахтанга Таблиашвили и Шалвы Гедеванишвили, «Пиросмани» Георгия Шенгелая, «Большая зеленая долина» Мераба Кокочашвили, «Суса» Русудан Пирвели, «Улыбайся» Русудан Чкония, «Случайные свидания» Левана Когуашвили, «Дом чужих» Русудан Глурджидзе, «Деде» Мариам Хачвани, «Хибула» Георгия Овашвили, «Исповедь» Зазы Урушадзе, «Город солнца» Рати Ониани, «Страшная мать» Анны Урушадзе.



«Идея проведения фестиваля грузинского кино в Японии пришла в голову сотруднику кинотеатра «Иванами Холл» по имени Такехиде Харада. Сорок лет назад он был так очарован фильмом «Пиросмани» Георгия Шенгелая, что даже посетил Грузию. Сейчас ему 65 лет и перед тем, как оставить работу в кинотеатре, он желает познакомить японского зрителя с грузинским кино», — говорится в сообщении Грузинского киноцентра.



В 2018 году Такехиде Харада издал книгу о грузинском кино и театре. А несколько месяцев назад в свет вышел японский перевод сборника рассказов и поэм грузинского писателя-классика Важа-Пшавела. Иллюстрации к книге создал сам Харада, над переводом трудился Ясухиро Коджима.



Новости-Грузия











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