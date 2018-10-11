Десятки овец погибли в Кахетии - фермеры обвиняют иранского инвестора

11.10.2018 11:00 Десятки овец погибли в одном из хозяйств кахетинского муниципалитета Сагареджо – фермеры уверены, что скот отравили. Об этом произошедшем накануне сообщил телеканал «Рустави 2».



Согласно распространившейся информации, в селе Иормуганло погибло уже 50 овец. Еще 100-150 отравлены и не выживут.



Пастухи и владельцы исключают вероятность массовой гибели скота из-за болезни. Они утверждают, что обнаружил отраву для крыс, в пшенице, а также поилке для овец.



Фермеры обвиняют в произошедшем иностранного инвестора. Они рассказали, что уже несколько месяцев с ним у них продолжается конфликт. Как утверждается, гражданин Ирана приобрел земельные участки и запрещает пользоваться пастбищами другим фермерам.



«Окрестности Иормуганло проданы иранцу, участки у него в собственности … У нас есть факт, что применили отраву», — сказал фермер Махмад Карамов в интервью «Рустави 2».



До поздней ночи в Иормуганло работали эксперт-криминалисты. В МВД расследуют массовую гибель скота по 259-й статье УК Грузии – «жестокое обращение с животными».



Новости-Грузия











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