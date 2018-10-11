|
|
Десятки овец погибли в Кахетии - фермеры обвиняют иранского инвестора
11.10.2018 11:00
Десятки овец погибли в одном из хозяйств кахетинского муниципалитета Сагареджо – фермеры уверены, что скот отравили. Об этом произошедшем накануне сообщил телеканал «Рустави 2».
Согласно распространившейся информации, в селе Иормуганло погибло уже 50 овец. Еще 100-150 отравлены и не выживут.
Пастухи и владельцы исключают вероятность массовой гибели скота из-за болезни. Они утверждают, что обнаружил отраву для крыс, в пшенице, а также поилке для овец.
Фермеры обвиняют в произошедшем иностранного инвестора. Они рассказали, что уже несколько месяцев с ним у них продолжается конфликт. Как утверждается, гражданин Ирана приобрел земельные участки и запрещает пользоваться пастбищами другим фермерам.
«Окрестности Иормуганло проданы иранцу, участки у него в собственности … У нас есть факт, что применили отраву», — сказал фермер Махмад Карамов в интервью «Рустави 2».
До поздней ночи в Иормуганло работали эксперт-криминалисты. В МВД расследуют массовую гибель скота по 259-й статье УК Грузии – «жестокое обращение с животными».
Новости-Грузия
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна