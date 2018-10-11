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Во Франкфурте состоялась презентация книги о режиссере Коте Микаберидзе
11.10.2018 12:34
В рамках Франкфуртской книжной ярмарки, в Немецком музее кино проходить ретроспектива грузинского кино. 10 октября там состоялся показ фильма Коте Микаберидзе «Моя бабушка» и презентация книги о режиссере.
По информации Национального архива, в рамках Франкфуртской книжной ярмарки сегодня будет показана программа короткометражных документальных фильмов, которые хранятся в Национальном архиве Грузии.
В рамках ретроспективы грузинских фильмов, 11 октября Национальный архив представит зрителям три короткометражных фильма: «Утренние десять минут» (1931), «Пекари» (1970) и «Арабески на тему Пиросмани» (1985).
Ретроспектива грузинских фильмов в Немецком музее кино является частью издательской программы «Грузия – почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года».
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