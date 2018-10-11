Без знания грузинского языка иностранцам, возможно, больше не будет выдаваться разрешение на постоянное проживание в Грузии

11.10.2018 13:37 Без знания грузинского языка иностранцам, возможно, больше не будет выдаваться разрешение на постоянное проживание в Грузии, - об этом говорится в проекте изменений в закон Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



Информацию распространяет «Бизнеспрессньюс».



Авторам законопроекта является парламентская фракция «Национальное движение». Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законодательная инициатива предполагает ужесточение условий получения разрешения на труд и постоянное проживание в стране, а также – относительно нелегальной иммиграции.



«Целью инициативы является ужесточение правил выдачи разрешения на постоянное жительство. Лишь проживание в течение 6-ти лет на основании временного разрешения не должно быть достаточным условием для получения разрешения на постоянное жительство. В качестве дополнительных требований мы считаем обязательными – знание государственного языка на элементарном уровне и осуществленная инвестиция или собственность в Грузии на сумму в лари, эквивалентную 200 тысячам долларам США», - отмечается в пояснительной записке.



Комитет отраслевой экономики и экономической политики парламента Грузии рассмотрел законопроект в первом чтении и поддержал его принципы. Голосование же по нему пройдет на следующем заседании.

















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