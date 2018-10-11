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Нападение на съемочную группу «Рустави 2»- заявление «Международной прозрачности-Грузия»


11.10.2018   15:16
Неправительственная организация "Международная прозрачность-Грузия" комментирует факт нападения на журналиста и оператора "Рустави 2". В распространенном заявлении сказано, что насилие в отношении журналистов "Рустави 2" поощряют нападки на независимое телевидение со стороны власти.

Неправительственная организация призывает власть, обеспечить безопасную среду деятельности для журналистов.

"В адрес телекомпании "Рустави 2" и ее журналистов часто раздаются агрессивные высказывания, в данном контексте особенно отличаются высокопоставленные чиновники и депутаты власти, и часто эти высказывания выходят за рамки этики. Несмотря на то, что любой человек имеет право критиковать или не одобрять редакционную политику канала, прямой обязанностью власти является создание безопасной среды для деятельности журналистов в стране.

Соответственно, призываем представителей власти, выполнить взятые по закону обязательства, а также воздержаться от вербальных нападок на критические СМИ и журналистов, поскольку подобные заявления, и отношения поощряют насилие в адрес журналистов"- сказано в заявлении "Международной прозрачности-Грузия".

Напомним, что представители офиса Грузии "23-го бюро железной дороги Китая" физически расправились со съемочной группой "Рустави 2".







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