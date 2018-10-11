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Стоматологическая клиника оставила жителей Кобулети без зубов
11.10.2018 15:36
Около 150 жителей Кобулети утверждают, что стоматологическая клиника Зазы Гогоберидзе на улице Комахидзе в Батуми обманом предложила им бесплатное обслуживание, провела большинству определенное лечение, удалила зубы, спилила и прекратила сервис.
«Мне спилили зубы, я больше не могу говорить, и вдруг прекратили обслуживание. Теперь я вынужден лечиться в другом месте», — говорит один из пациентов Важа Габаидзе.
Сегодня пострадавшие провели акцию протеста у Дома юстиции в Батуми. Они заявляют, что врачи стоматологической клиники предложили им бесплатное лечение, заявив, что будут лечить в рамках страховки и им не понадобиться платить за сервис. В действительности, с каждым пациентом в «ТиБиСи Банке» оформили договор о рассрочке, который граждане подписали, а по завершении банковских процедур и получении денег клиника прекратила обслуживание.
«Нас обманом заставили подписать соглашение и клиника и представители банка. Мы взяли в рассрочку от 3 до 6 тысяч лари, банк требует денег. Старых зубов у нас нет. Эта клиника — как мраморный клоп», — говорит пострадавший Гурам Микеладзе.
По словам адвоката пострадавших, ведется следствие и опрос.
«Мы внесли заявление в полицию четыре месяца назад. Пока сделали лишь то, что опрашивают только пострадавших, клиника продолжает работать. Других следственных процессов не было. Мои подзащитные говорят, что у клиники есть покровитель в Верховном совете Аджарии», — говорит адвокат Ирма Зоидзе.
Пострадавшие требуют ускорить расследование и вернуть деньги. В противном случае, грозят провести масштабные акции.
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