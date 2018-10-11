В Аджарии проживает 36 долгожителей

11.10.2018 18:25 В Аджарии в настоящее время проживает 36 человек, которые старше 100 лет. Все они — женщины, сообщает телекомпания «TV25».



Одна из долгожительниц — Фати Манелишвили, отметила 100-летний юбилей накануне. Манелишвили живет в селе Легва Кобулетского района. Химик по образования, она в течение 70 лет занималась педагогической деятельностью, а также активно участвовала в развитии сельского хозяйства в регионе. Секрет своего долголетия Фати Маневлишили объясняет физической активностью и здоровым питанием.



«Я любила всех своих учеников, моей задачей было правильно их воспитать», — рассказала Манелишвили журналистам. Она также посоветовала современным педагогам воспринимать своих учеников «ближе к сердцу».





Долгожительницу навестил и поздравил с юбилеем министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Заал Микеладзе. В качестве подарка ей вручили 1 тысячу лари (около 380 долларов).



Население Аджарии, согласно данным на начало 2018 года, составляет 346,3 тысячи человек. В этом году 100 лет исполнилось девяти жителям региона.



Согласно официальной статистике, Грузия – это страна, где до 100 лет доживают в основном женщины. В стране на начало 2018 года было 44,3 тысяч человек старше 85 лет, из них лишь 12,9 тысяч — мужчины.



Что касается жителей старше 100 лет, последние данные представлены по итогам переписи населения от 2014 года. Тогда в Грузии было 287 лиц, проживших более века. Из них только 14 — мужчины.















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