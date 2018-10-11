Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса - Синод

11.10.2018 20:04 Константинополь приступает к созданию автокефальной церкви в Украине, - историческое решение Синода Вселенского патриархата, об этом сообщает сайт Рatriarchate.org



В тексте отмечается: "Под председательством Вселенского Патриарха, Священный Синод провел очередную сессию с 9 по 11 октября 2018 года, чтобы изучить и обсудить пункты своей повестки дня.



В Священном Синоде обсуждались, в частности, церковные дела Украины, в присутствии Его Превосходительства архиепископа Даниила Памфилийского и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского, Патриарших Экзархов в Украину и после широких обсуждений постановил:



1) Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.



2) Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.



3) Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха, чтобы получить такие петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их верные были восстановлены к общению с Церковью.



4) Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархию, которая будет отмечать Вселенского Патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви.



5) обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа преобладала".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

