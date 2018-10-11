На Шардени в Тбилиси пройдет «Фестиваль грузинского вина 2018»

11.10.2018 20:25 На Шардени во второй раз состоится «Фестиваль грузинского вина 2018». Информацию об этом распространяет администрация фестиваля.



На мероприятии, которое запланировано на 13 октября, вместе с дегустацией вина будет представлена разная продукция.



«Фестиваль грузинского вина 2018» предложит гостям традиционный грузинский хлеб, а также лучшую чурчхелу, сухофрукты и грузинский сыр.



Пришедшие на фестиваль гости увидят перфомансы в исполнении «Театра движений» (Модзраобис театри) и послушают грузинский фольклор.



Мероприятие начнется в 12:00 и продлиттся до 19 часов.















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