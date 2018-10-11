Китайская компания извинилась перед грузинским телеканалом «Рустави 2»

11.10.2018 22:25 Директор грузинского филиала компании "23 бюро Китайской железной дороги" Юбин Янг, которая строит участок железной дороги Грузии, извинился перед рейтинговым грузинским телеканалом Rustavi2 за инцидент с его съемочной группой.



Когда съемочная группа прибыла на объект, чтобы отснять сюжет, началась потасовка. Журналист Эка Гагуа и оператор Леван Каландия рассказали, что представители китайской компании применили силу против них и отняли видеокамеру, но, узнав, что там нет чипа, вернули ее.



"Мы хотели бы извиниться за инцидент, который произошел вчера на площадке. По всей вероятности, произошло недопонимание между нашими китайскими рабочими и гостями. В будущем мы попросим наших китайских сотрудников улучшить навыки коммуникации, чтобы в будущем такое не происходило", - сказал Янг журналистам.



В четверг МВД Грузии сообщило о задержании из-за инцидента в Квишхети исполняющего обязанности начальника объекта компании "23 бюро Китайской железной дороги" и переводчика.



"Двое наших сотрудников находятся в полицейском участке и сотрудничают со следствием для расследования вчерашнего инцидента. Конечно, у них есть адвокат, который им поможет. Естественно, мы попросили нашего адвоката, чтобы тот помог полиции в расследовании вчерашнего инцидента. Если следствие установит, что они виноваты, мы с этим согласимся", - заключил Янг.



Комментарий также сделал заместитель главы департамента по корпоративному управлению "Грузинской железной дороги" Георгий Зазашвили.



"Вчера произошел очень печальный факт. Конечно, это неприемлемо, когда происходит такое насилие и недопонимание. Единственное, что обнадеживает, это то, что ведется следствие и будет установлена правда. Соответственно, все подключены к этому процессу. Второй важный факт, который мы отметили в том числе вчера - это стандарт безопасности, что важно. Видимо, требование о безопасности было неправильно воспринято. Но это уже не имеет значения", - сказал Зазашвили.



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Он также подчеркнул, что вышеуказанного инцидента не было бы, если бы ГЖД было более информировано о планах съемочной группы Rustavi2.



"Но произошло то, что произошло. И я уверен, что правоохранители в ближайшие дни сообщат нам о решении", - заключил Зазашвили.



В четверг представители "Грузинской железной дороги" пригласили на строящийся в Квишхети объект журналистов, чтобы они смогли ознакомиться с обстановкой на месте и снять фото и видео.



Компания "23 бюро Китайской железной дороги" работает в Грузии с 2010 года. Согласно договору, заключенному с АО "Грузинская железная дорога", железнодорожный участок Хашури-Зестафони компания должна сдать в 2019 году. Она должна построить шесть тоннелей, часть из которых уже готова.















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