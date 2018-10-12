У грузинских студентов отмечается довольно низкий показатель занятости

12.10.2018 12:18 У грузинских студентов отмечается довольно низкий показатель занятости. Согласно исследованию IFM занятые чаще всего называют причиной работы получение опыта на трудовом рынке.



















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