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У грузинских студентов отмечается довольно низкий показатель занятости
12.10.2018 12:18
У грузинских студентов отмечается довольно низкий показатель занятости. Согласно исследованию IFM занятые чаще всего называют причиной работы получение опыта на трудовом рынке.
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