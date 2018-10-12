В ряде случаев в Тбилиси допустят деятельность такси отличного от белого цвета

12.10.2018 12:28 В ряде случаев в Тбилиси кроме белых будут ездить и такси отличного от белого цвета. Об этом «IPN» сообщил глава городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе.



Он пояснил, что мэрия оставляет такую возможность тем гражданам, для которых услуга такси не является основной деятельностью, и они предлагают этот сервис клиентам параллельно с основной работой в течение определенных часов.



«Это та категория такси, у которых и сегодня нет визуала такси, но они обслуживают клиентов. Это категория людей, которые занимаются сервисом такси до своей работы или после работы, а клиентов им поставляют «колл-центры». Таких людей много. Есть и такие компании, которые помогают зарегистрированным у них водителям привлекать клиентов.



Соответственно, для такого слоя мы оставили возможность осуществлять деятельность, и назвали их категорией В. Водители могут быть на рынке с машиной любого цвета, просто они не будут иметь визуала такси, не будет знака такси и они не смогут пользоваться теми благами, которыми пользуются водители категории А: бесплатный светящийся знак такси, бесплатными парковочными местами, размещением на автомобиле рекламы, перекраской и химчисткой салона машины», - сообщил Мумладзе.



По его словам, таксисты и этой категории должны получить лицензию. Она также будет выдаваться на веб-странице тбилисских такси, в Доме юстиции и в районных управах.



«Регуляция будет задействована с 1 октября 2019 года. Что касается стоимости получения лицензии, то для категории В она будет такой же. Для автомобилей с обычным двигателем внутреннего сгорания она составляет 100 лари, для гибридных – 50 лари, для электроавтомобилей она бесплатна.», - сообщил Мамука Мумладзе



Как известно, с 1 октября 2019 года тбилисские такси, имеющие специальный знак и лицензию, будут белого цвета.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

