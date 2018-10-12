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С начала года в мире убили 56 журналистов


12.10.2018   13:07
По состоянию на 1 октября 2018 года в мире убили 56 журналистов из-за профессиональной деятельности.

По данным организации Репортеры без границ, эта цифра уже превысила показатель за весь 2017 год, тогда правозащитники констатировали гибель 55 корреспондентов.

Отмечается, что данные 2017 года стали наименьшими за последние 14 лет, однако текущий год изменил статистику снижения количества смертей среди журналистов.

По данным организации, более половины репортеров погибли в 2018 году в зоне боевых действий.

Наиболее опасной признан Афганистан, там убили 13 журналистов. Также смерти сотрудников медиа зафиксированы в Йемене, Сомали, Пакистане и Сирии.






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