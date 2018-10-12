УПЦ-КП призвал сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор

12.10.2018 13:08 Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии приступить к подготовке чрезвычайного объединительного собора для принятия решений о церковном единстве и создании поместной церкви.



Решения Константинопольского синода "открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ", говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-центра патриархии.



"Отныне не существует искусственно созданной Русской Православной Церковью изоляции Киевского Патриархата от церковного, молитвенного и евхаристического общения с полнотой Православия", - отмечается в заявлении.



Киевский патриархат призывает "иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора". "Задачей этого Собора является принятие решения о церковном единстве, избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ", - говорится в заявлении.



Киевский патриархат также призывал "епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".



"Киевский патриархат полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести…. Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Русской Церкви", - подчеркивается в заявлении.



"Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церковью и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - заявляет пресс-центр УПЦ-КП.



Как отмечается в заявлении, глава УПЦ-КП патриарх Филарет также "призывает всех верных Киевского патриархата и всех верующих продолжить возносить молитвы за Вселенского Патриарха Варфоломея, за президента Украины Петра Порошенко и Верховную Раду Украины, всех, кто работает для достижения единства украинского православия и провозглашение Томосу об автокефалии УПЦ".



В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" (телеканал "1+1") о срочности подготовки объединительного собора. "Мы хотим сделать все как можно быстрее, чтобы не откладывать это на долгое время, ведь томос должен быть принят на синодальном заседании во второй половине ноября. Немного больше, чем через месяц. И за этот месяц мы здесь, в Украине, должны проделать нашу "домашнюю работу" для того, чтобы прийти к Константинопольскому патриархату с выполненными нами задачами и получить этот документ нашей всеправославной зрелости", - цитирует пресс-секретаря сайт ТСН канала "1+1".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

