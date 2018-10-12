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В Грузии отмечают юбилей осетинского писателя Коста Хетагурова
12.10.2018 13:54
«Костаоба-2018» — праздник, посвященный 159-летию со дня рождения выдающегося осетинского писателя и общественного деятеля Коста Хетагурова, отметят в Грузии с 12 по 15 октября.
Мероприятия будут проходить в Тбилиси и в населенном осетинами селе Арешперани Лагодехского района (Кахети).
Организаторы «Костаоба 2018» — Администрация т.н. Южной Осетии и Научно-исследовательский центр грузино-осетинских отношений ТГУ имени Джавахишвили.
В программе праздника — двухдневная научная конференция с участием гостей из Цхинвали и Владикавказа, возложение цветов к памятнику Хетагурова и экскурсия по Тбилиси.
Как отмечается, в селе Арешперани запланированы кулинарные дегустации блюд осетинской кухни, чемпионат по грузинской борьбе (чидаоба), музыкальный концерт и другие развлекательные мероприятия.
На праздник приглашены члены правительства и парламента Грузии, а также представители неправительственных организаций страны.
Публицист и поэт Коста Леванович Хетагуров считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году он выпустил поэтический сборник «Осетинская лира» (осет. «Ирон фæндыр»), в котором, среди прочего, были впервые опубликованы стихи для детей на осетинском языке.
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