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24-летняя грузинка убита в Афинах


12.10.2018   14:55
24-летняя эмигрантка из Грузии была обнаружена убитой в собственном доме в Афинах. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на греческие СМИ.

Согласно распространившейся информации, убийство произошло накануне. Молодая женщина проживала в доме вместе со своим ребенком – двухмесячным младенцем. Как утверждается, у гражданки Грузии есть законный муж, однако в настоящее время он отбывает срок в тюрьме. В Афинах также проживает мать девушки.

Ребенок, который находился в доме в момент убийства, в настоящее время находится в одной из клиник греческой столицы.

Какие-либо другие подробности произошедшего не известны.

В настоящее время тело убитой находится на экспертизе. О факте проинформировано консульство Грузии в Афинах.







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