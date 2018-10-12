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Грузинская церковь не комментируют ситуацию на Украине до собрания Синода
12.10.2018 16:06
Грузинская православная церковь не комментируют ситуацию с возможностью предоставления автокефалии церкви в Украине до собрания Священного синода, заявили РИА Новости в пресс-службе патриархии.
«Позицию Грузинской православной церкви в связи с этим озвучит Священный синод по итогам очередного заседания», - сказали в патриархии, не уточнив, когда именно оно состоится.
Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. Он также принял решение о снятии анафем с глав двух неканонических церковных структур в Украине - патриарха Киевского Филарета (Денисенко) из Украинской православной церкви (Киевского патриархата), преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария (Малетича) из Украинской автокефальной православной церкви. Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только в Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ (Московского патриархата) в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
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