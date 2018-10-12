Сорвано пропагандистское мероприятие Фонда Горчакова в Грузии

12.10.2018 17:58 «Союз русской молодежи Грузии» сообщил об отмене Форума молодых лидеров НКО России и Грузии «Народная дипломатия – диалог компромиссов». Мероприятие должно было пройти 13-14 октября в Тбилиси, но организаторы решили его отложить из-за «проявлений немотивированной агрессии» со стороны отдельных лиц и СМИ. «В социальных сетях грозят физической расправой», – утверждают в «Союзе русской молодежи»



«Не является секретом, что у России и Грузии не все гладко. Дипломатических отношений нет уже более десяти лет. Есть дефицит в общении представителей интеллигенции, деятелей науки и культуры.



Искать виновных в произошедшем не входит в компетенцию нашей организации. Мы просто не хотели сидеть сложа руки, игнорировать стремление простых людей вернуться к нормальному человеческому общению».



По данным организаторов, приглашение участвовать в дискуссии приняли российские и грузинские деятели в области политики, науки, культуры, представители медиа и гражданского общества, молодые лидеры и активисты русскоязычных диаспор Грузии. При этом ни имен, ни названий организаций, представители которых планировали участвовать в форуме, в тексте не приводится.



Авторы, вместе с тем, обвинили некоторые СМИ в использовании непроверенной и ложной информации, а политические силы – в спекуляциях и стремлении «любой ценой набрать политические очки, снискать славу «спасителей отечества». При этом они забывают «законы гостеприимства и толерантности, журналистскую этику», посетовали в оргкомитете.



«В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность участников форума. Мы не можем обещать, что цивилизованную дискуссию не омрачит чья-то выходка», – сказали организаторы, сообщив о переносе форума на более поздний срок. «Место и время проведения Форума будет анонсировано заранее», – пообещали они.



Напомним, в сентябре в Тбилиси состоялся другой форум, организованной российским Фондом президентских грантов. Конференция под названием «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе» проходила на фоне акций протеста и лозунгов «Россия – оккупант».





"СОВА"











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