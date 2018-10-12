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Грузинская воскресная школа начала работать в Израиле
12.10.2018 18:57
Грузинская воскресная школа начала работать в израильском городе Лод. На праздничной церемонии открытия первого урока к собравшимся обратились чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе и руководитель диаспорской организации «Родина» Ираклий Киладзе.
Посол Грузии говорил о тесных дружеских грузино-еврейских отношениях, в основе которых лежат многовековые связи и контакты между народами. Посол обратил внимание на важность открытия грузинской воскресной школы в деле углубления связей между двумя странами. Паата Каландадзе поблагодарил государство Израиль, мэрию города Лод и почетного консула Грузии Мени Бениша за поддержку.
У учеников грузинской воскресной школы будет возможность изучать грузинский язык, литературу, историю и культуру Грузии. На данном этапе в учебном процессе участвуют 25 учеников.
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