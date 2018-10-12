Специалисты критикуют систему паллиативной помощи в Грузии

12.10.2018 19:05 Специалисты считают архаической политику, существующую в Грузии в отношении хронических больных, испытывающих постоянные боли. Об этом заявили участники встречи «Останови боль», которая прошла сегодня в Тбилиси.



Мероприятие было организовано в рамках проекта «Фонд открытое общество – Грузия». Оно собрало ведущих алгологов страны — специалистов, занимающихся изучением и, прежде всего, лечением боли и болевых синдромов. Основное внимание участники уделили проблемам паллиативной медицины.



Паллиативная помощь – это система мероприятий, направленных на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями. В частности, она призвана облегчать боль и другие доставляющие беспокойство симптомы. Это происходит за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.



Эксперты указывают, что подобный подход не популярен в Грузии. Зачастую пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, назначают мощные опиоидные анальгетики.

Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, в Грузии не более 35% врачей, уполномоченных назначать такие препараты, знакомы с опиоидным законодательством. Вместе с тем, на практике законодательство применяют только 20%.



Участники встречи «Останови боль» призвали власти уделить внимание данное проблеме. Специалисты настаивают на необходимости создания законодательной базы, которая гарантирует право пациентов на жизнь без боли.



«Законодательство, существующее в стране, не дает пациенту возможности не страдать. Боль устраняют опиоидные средства, юридическим термином которых являются «наркотики». Существующее законодательство, регулирующее этот процесс, является очень архаическим. Оно представляет собой пережиток советского законодательства и советской политики к боли», — заявила эксперт по политике боли Пати Дзоценидзе.



Инициатива «Останови боль» была запущена в Грузии весной текущего года. Главная цель проекта – помочь пациентам, которые страдают опасными для жизни заболеваниями и испытывают постоянные боли. Согласно данным правозащитников, в Грузии на сегодняшний день проживает более 16 тысяч таких больных.



Новости-Грузия











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