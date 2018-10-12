Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские писатели устроили перформанс против российской оккупации


12.10.2018   20:11
На Франкфуртской книжной ярмарке писатели и издатели из Грузии устроили акцию-перформанс против российской оккупации. Местом протеста стал главный павильон грузинской литературы – в этом году страна стала почетным гостем ярмарки.

Один из участников перформанса – поэт Зураб Ртвелиашвили – поднялся на сцену в маске президента РФ Владимира Путина и зачитал текст на английском языке о последствиях российской агрессии. Затем к нему присоединились другие участники акции в футболках с картой Грузии, где выделены оккупированные Абхазия и т.н. Южная Осетия, и надписью: «20% территории Грузии оккупированы Россией».








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
НПО: Для мобилизации сторонников Зурабишвили используется административный ресурс
Лаша Дарсалия назначен на должность заместителя министра иностранных дел
Саммит Франкофонии сегодня завершает работу
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна