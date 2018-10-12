Грузинские писатели устроили перформанс против российской оккупации

12.10.2018 20:11 На Франкфуртской книжной ярмарке писатели и издатели из Грузии устроили акцию-перформанс против российской оккупации. Местом протеста стал главный павильон грузинской литературы – в этом году страна стала почетным гостем ярмарки.



Один из участников перформанса – поэт Зураб Ртвелиашвили – поднялся на сцену в маске президента РФ Владимира Путина и зачитал текст на английском языке о последствиях российской агрессии. Затем к нему присоединились другие участники акции в футболках с картой Грузии, где выделены оккупированные Абхазия и т.н. Южная Осетия, и надписью: «20% территории Грузии оккупированы Россией».



















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