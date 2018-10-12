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Молодежная сборная Грузии по футболу победила команду Финляндии (+видео)


12.10.2018   22:31
Молодежная сборная Грузии по футболу на стадионе «Омасп» победила команду Финляндии со счетом 2:1.

В отборочной группе Чемпионата Европы у обеих команд по 9 очков и с турнирной точки зрения эта встреча носила только один характер — какая сборная займет в группе ступень выше. Шанс на выход из группы команды уже потеряли.

Этой победой, команда тренера Гии Гецадзе набрала 12 очков и заняла 3 строчку в отборочной группе. Групповой этап наша команда завершит выездным матчем с Польшей 16 октября.








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