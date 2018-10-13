«Фестиваль грузинского вина 2018» открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства

13.10.2018 13:51 «Фестиваль грузинского вина 2018» открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Как заявил министр журналистам, проведение винного фестиваля в октябре стало уже традицией.



«В Грузии в рамках «Гвинобистве» («Винный месяц») уже традиционно проводятся различные празднества и мероприятия. Мы изначально отметили день вина, затем провели неделю вина и увидели, что этим интересуется очень много людей. Поэтому решили в этом году в Грузии провести «Гвинобистве», который включает в себя несколько недель как в Тбилиси, так и в разных краях Грузии», - заявил министр.

«Фестиваль грузинского вина 2018», организованный онлайн магазином allwine.ge и «Мейдан группой», проводится уже второй раз.



«Сегодня на Шардене проводится «Фестиваль грузинского вина 2018». Мы проводим этот фестиваль второй год. В отличие от прошлого года в нем участвуют и мелкие виноделы. В общей сложности 50 компаний. Также представлены грузинский хлеб, чурчхелы, сухофрукты, сыр, мед и аксессуары. Приглашаю всех на фестиваль, отведайте разных вин и получите удовольствие.



Гостям будут предложены различные развлекательные мероприятия: огненное шоу, будут мимы, фольклер. Так что приходите с детьми и отлично проведите время», - заявила организатор фестиваля Анано Тавхелидзе.

Партнерами «Фестиваля грузинского вина 2018» являются: «Модзраобис театри», Национальный центр фольклора, ART Shok Company.















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