Американский пастор, освобожденный из заключения, покинул Турцию

13.10.2018 14:10 Освобожденный американский пастор Эндрю Брансон возвращается на родину. Он уже вылетел из Турции и транзитом через Германию вернётся в США.



Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Брансона в Овальном кабинете после его возвращения домой.



12 октября суд турецкого города Измир приговорил американского пастора к трехлетнему тюремному заключению. При этом судья засчитал Эндрю Брансону два года, проведённые им в тюрьме и под домашним арестом в процессе рассмотрения дела, и с учетом образцового поведения принял решение о его освобождении из зала суда.















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