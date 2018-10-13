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Американский пастор, освобожденный из заключения, покинул Турцию


13.10.2018   14:10
Освобожденный американский пастор Эндрю Брансон возвращается на родину. Он уже вылетел из Турции и транзитом через Германию вернётся в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Брансона в Овальном кабинете после его возвращения домой.

12 октября суд турецкого города Измир приговорил американского пастора к трехлетнему тюремному заключению. При этом судья засчитал Эндрю Брансону два года, проведённые им в тюрьме и под домашним арестом в процессе рассмотрения дела, и с учетом образцового поведения принял решение о его освобождении из зала суда.






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