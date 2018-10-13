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Грузинские фигуристы вышли в финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров


13.10.2018   20:18
Еще одно достижение грузинских спортсменов - пара юных фигуристов из Грузии Георгий Ревия и Мария Козлова, завоевав сегодня серебряные медали на турнире в Ереване, вышли в финальный тур Гран-При по фигурному катанию среди юниоров, который пройдет 6-9 декабря в Канаде.

В финале выступят 6 пар, 3 из России, 1 из Канады, 1 из США и 1 из Грузии.






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