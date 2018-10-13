Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дубль Казаишвили и третья победа Грузии на Лиге Наций УЕФА


13.10.2018   22:22
В Тбилиси завершился матч в рамках турнира Лиги Наций УЕФА между сборными Грузии и Андорры, который проходит на столичном стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе.

Матч начался с атаки сборной Грузии и в целом проходил с преимуществом грузинской команды. Счет был открыт на 33 минуте первого тайма Вако Казаишвили — 1-0.

На 84 минуте второго тайма Казаишвили оформил дубль, получив верховую передачу от Ники Квеквескири и технично переправив мяч в сетку ворот сборной Андорры.

На последних секундах матча, в добавленное судьей время, отличился Джаба Канкава и Грузия одержала третья победу в Лиге Наций со счетом 3-0.

После этой встречи у Грузии в таблице максимальные 9 очков, которая единолично лидирует в группе D1.

Параллельно в группе сыграли Латвия и Казахстан — 1-1, что означает, если сборная Грузии в оставшихся трех матчах наберет 3 очка, то обеспечит себе лидерство в своей группе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Грузию
ЕС: Мы выступаем за укрепление верховенства закона в Армении
Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна