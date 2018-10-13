Дубль Казаишвили и третья победа Грузии на Лиге Наций УЕФА

13.10.2018 22:22 В Тбилиси завершился матч в рамках турнира Лиги Наций УЕФА между сборными Грузии и Андорры, который проходит на столичном стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе.



Матч начался с атаки сборной Грузии и в целом проходил с преимуществом грузинской команды. Счет был открыт на 33 минуте первого тайма Вако Казаишвили — 1-0.



На 84 минуте второго тайма Казаишвили оформил дубль, получив верховую передачу от Ники Квеквескири и технично переправив мяч в сетку ворот сборной Андорры.



На последних секундах матча, в добавленное судьей время, отличился Джаба Канкава и Грузия одержала третья победу в Лиге Наций со счетом 3-0.



После этой встречи у Грузии в таблице максимальные 9 очков, которая единолично лидирует в группе D1.



Параллельно в группе сыграли Латвия и Казахстан — 1-1, что означает, если сборная Грузии в оставшихся трех матчах наберет 3 очка, то обеспечит себе лидерство в своей группе.















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