Грузовик с футболками штаба Саломе Зурабишвили загорелся на центральной автомагистрали

13.10.2018 22:33 Грузовой автомобиль, перевозивший футболки с символикой кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, загорелся на центральной автомагистрали. Об этом сообщили в предвыборном штабе кандидата, поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта».



Инцидент произошел на 28-ом километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, недалеко от Мцхета. Машина должна была доставить груз «Грузинской почты» из Турции в Тбилиси. Грузовик направлялся к терминалу Лило на окраине столицы.



«Автомобиль был загружен агитационными материалами кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, в частности, рекламными футболками», — сказано в заявлении штаба Зурабишвили.



Грузовик загорелся прямо во время движения. В результате инцидента никто не пострадал, однако из-за аварии участок трассы временно был перекрыт.



В штабе Зурабишвили призвали МВД Грузии «своевременно расследовать указанный факт и установить причину пожара».















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