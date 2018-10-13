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Грузовик с футболками штаба Саломе Зурабишвили загорелся на центральной автомагистрали
13.10.2018 22:33
Грузовой автомобиль, перевозивший футболки с символикой кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, загорелся на центральной автомагистрали. Об этом сообщили в предвыборном штабе кандидата, поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта».
Инцидент произошел на 28-ом километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, недалеко от Мцхета. Машина должна была доставить груз «Грузинской почты» из Турции в Тбилиси. Грузовик направлялся к терминалу Лило на окраине столицы.
«Автомобиль был загружен агитационными материалами кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, в частности, рекламными футболками», — сказано в заявлении штаба Зурабишвили.
Грузовик загорелся прямо во время движения. В результате инцидента никто не пострадал, однако из-за аварии участок трассы временно был перекрыт.
В штабе Зурабишвили призвали МВД Грузии «своевременно расследовать указанный факт и установить причину пожара».
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