Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СМИ: Иванишвили купил в Кении четыре баобаба для своего парка


14.10.2018   14:16
Миллиардер, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили приобрел четыре гигантских баобаба в Кении. Об этом говорится в статье британского делового издания Evening Standard.
Первые деревья в дендрологический парк, который строят возле резиденции Иванишвили в черноморском местечке Шекветили, доставили весной 2016 года. Недавно Фонд «Карту» сообщил, что за два года для парка миллиардер приобрел до 150-ти различных деревьев как в Грузии, так и за границей.

Сколько заплатил Иванишвили за четыре баобаба в Восточной Африке, не известно. Вместе с тем, чтобы доставить деревья, вес которых более 250 тонн, из кенийского порта Момбаса в Грузию, миллиардеру придется заплатить 850 тысяч долларов. Как отмечает Evening Standard, представители Иванишвили уже заключили контракт на доставку с транспортно-логистической компанией Comarco. По условиям соглашения, кенийская фирма по морю должна доставить груз в Грузию за четыре месяца. Кратчайшее расстояние от Момбаса до Батуми по суше составляет почти 8 тысяч километров.

Интернет-издание «Батумелеби» спросило о том, действительно ли в Шекветили доставят баобабы из Восточной Африки, у Пааты Субелиридзе – главы компании Ureki Residence, принадлежащей Иванишвили.

Субелиридзе не опроверг и не подтвердил данную информацию. При этом он отметил, что из-за рубежа по морю баобабы доставлялись в Грузию и раньше.

«Мы и раньше транспортировали баобабы. Два из них уже больше года растут у гостиницы «Параграф» (пятизвездочная Paragraph Resort & Spa Shekvetili, построенная Иванишвили на черноморском побережье Грузии) и множество отдыхающих выложили в соцсети селфи, сделанные возле этих баобабов. Одно дерево было повреждено в порту Поти… Информация, касательно деревьев в дендрологическом парке, станет известна общественности, после окончания их обустройства», — сообщил Субелиридзе.
Необходимо отметить, что именно Ureki Residence в Озургетском муниципалитете принадлежит участок площадью 60 гектаров, где создается дендрологический парк Иванишвили.

Председатель фонда «Карту» Николоз Чхетиани на этой неделе сообщил, что речь идет о двух парках – в Шекветили, а также в соседнем черноморском поселке Цвемагла. По его словам, последний откроется уже весной 2019 года, а через год – и парк в Шекветили. Чхетиани отметил, что оба парка будут открыты для общественного пользования.

Пристрастие Иванишвили к гигантским деревьям, перевозка которых зачастую осуществляется по морю, не раз становилась предметом для шуток, насмешек, а также вполне серьезных акций протеста в тех местах, где из-за их транспортировки были повреждены другие деревья, перекрывалось движение поездов, автомобилей и нарушалось электроснабжение. Также оппозиция неоднократно обвиняла миллиардера в том, что были случаи, когда дорога для транспортировки гигантских деревьев строилась за государственный счет.

Сам Иванишвили считает, что его проект по созданию дендрологического парка создал в Грузии сотни рабочих мест.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Грузию
ЕС: Мы выступаем за укрепление верховенства закона в Армении
Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна