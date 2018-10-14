СМИ: Иванишвили купил в Кении четыре баобаба для своего парка

14.10.2018 14:16 Миллиардер, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили приобрел четыре гигантских баобаба в Кении. Об этом говорится в статье британского делового издания Evening Standard.

Первые деревья в дендрологический парк, который строят возле резиденции Иванишвили в черноморском местечке Шекветили, доставили весной 2016 года. Недавно Фонд «Карту» сообщил, что за два года для парка миллиардер приобрел до 150-ти различных деревьев как в Грузии, так и за границей.



Сколько заплатил Иванишвили за четыре баобаба в Восточной Африке, не известно. Вместе с тем, чтобы доставить деревья, вес которых более 250 тонн, из кенийского порта Момбаса в Грузию, миллиардеру придется заплатить 850 тысяч долларов. Как отмечает Evening Standard, представители Иванишвили уже заключили контракт на доставку с транспортно-логистической компанией Comarco. По условиям соглашения, кенийская фирма по морю должна доставить груз в Грузию за четыре месяца. Кратчайшее расстояние от Момбаса до Батуми по суше составляет почти 8 тысяч километров.



Интернет-издание «Батумелеби» спросило о том, действительно ли в Шекветили доставят баобабы из Восточной Африки, у Пааты Субелиридзе – главы компании Ureki Residence, принадлежащей Иванишвили.



Субелиридзе не опроверг и не подтвердил данную информацию. При этом он отметил, что из-за рубежа по морю баобабы доставлялись в Грузию и раньше.



«Мы и раньше транспортировали баобабы. Два из них уже больше года растут у гостиницы «Параграф» (пятизвездочная Paragraph Resort & Spa Shekvetili, построенная Иванишвили на черноморском побережье Грузии) и множество отдыхающих выложили в соцсети селфи, сделанные возле этих баобабов. Одно дерево было повреждено в порту Поти… Информация, касательно деревьев в дендрологическом парке, станет известна общественности, после окончания их обустройства», — сообщил Субелиридзе.

Необходимо отметить, что именно Ureki Residence в Озургетском муниципалитете принадлежит участок площадью 60 гектаров, где создается дендрологический парк Иванишвили.



Председатель фонда «Карту» Николоз Чхетиани на этой неделе сообщил, что речь идет о двух парках – в Шекветили, а также в соседнем черноморском поселке Цвемагла. По его словам, последний откроется уже весной 2019 года, а через год – и парк в Шекветили. Чхетиани отметил, что оба парка будут открыты для общественного пользования.



Пристрастие Иванишвили к гигантским деревьям, перевозка которых зачастую осуществляется по морю, не раз становилась предметом для шуток, насмешек, а также вполне серьезных акций протеста в тех местах, где из-за их транспортировки были повреждены другие деревья, перекрывалось движение поездов, автомобилей и нарушалось электроснабжение. Также оппозиция неоднократно обвиняла миллиардера в том, что были случаи, когда дорога для транспортировки гигантских деревьев строилась за государственный счет.



Сам Иванишвили считает, что его проект по созданию дендрологического парка создал в Грузии сотни рабочих мест.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

