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Илия Второй: Мцхета это новый Иерусалим, святой город и мы преклоняемся этому святому месту


14.10.2018   17:16
Мцхета это новый Иерусалим, святой город и мы преклоняемся этому святому месту, - об этом сказал в ходе проповеди в храме Светицховели Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II.

Святейший поздравил паству с праздником Светицховлоба и коснулся исторической значимости города Мцхета.

«Сегодня наш великий национальный праздник - Светицховлоба. Поздравляю всех вас с этим великим праздником. Радость и горе сменяют друг друга, как братья-близнецы, Светицховели и Мцхета видели многое, хорошее и плохое. Сегодня мы просим Господа, чтобы благодатью Столпа Животворящего Он дал нам мир, радость, любовь, целостность Грузии. Наши предки говорили, что если человек, грузин возьмет в руки землю и сожмет ее, то из нее потечет кровь мучеников. Но, в то же время, мы знаем, что великая благодать присутствует в этом святом месте. Благословение царя, патриархов и епископов происходило в Светицховели. Мцхета особенный город и особенное место… Все говорит о том, что Мцхета - это новый Иерусалим, святой город и мы преклоняемся этому святому месту. Мы счастливы, что Господь даровал нам эту родину. Мы рады, что в этот счастливый день с нами премьер-министр Грузии, мэр Тбилиси и другие должностные лица. Поздравляю с праздником», - сказал патриарх.






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