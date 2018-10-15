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Администрация Франкфуртской книжной ярмарки спела грузинам «Сулико»


15.10.2018   10:47
Франкфуртская книжная ярмарка, на которую Грузия была приглашена в качестве почетного гостя, завершилась сегодня.

Администрация ярмарки устроила стране-гостю сюрприз. Грузин провожали песней «Сулико».

Статус страны-почетного гостя на ярмарке 2018 года Грузия получила в прошлом году от Франции. В 2019 году страной-гостем будет Норвегия.

Видео с Франкфуртской книжной ярмарки распространяется в социальной сети.








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