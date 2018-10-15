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Администрация Франкфуртской книжной ярмарки спела грузинам «Сулико»
15.10.2018 10:47
Франкфуртская книжная ярмарка, на которую Грузия была приглашена в качестве почетного гостя, завершилась сегодня.
Администрация ярмарки устроила стране-гостю сюрприз. Грузин провожали песней «Сулико».
Статус страны-почетного гостя на ярмарке 2018 года Грузия получила в прошлом году от Франции. В 2019 году страной-гостем будет Норвегия.
Видео с Франкфуртской книжной ярмарки распространяется в социальной сети.
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