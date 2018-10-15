Минобразования Грузии в 2019 году потратит больше миллиарда лари

15.10.2018 13:32 В государственном бюджете на будущий год увеличивается финансирование министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии — в 2019 году объединенное министерство израсходует 1 миллиард 485 миллиона лари. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



В проекте государственного бюджета на 2019 год реформа образования названа одной из приоритетных. В документе также сказано, что реформы коснутся всех ступеней системы образования: раннее и дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, высшее образование и наука.



Государственный бюджет Грузии на 2019 года составляет 12 миллиардов 729 миллионов 700 тысяч лари.

Национальный банк Грузии установил обменный курс на 15 октября на уровне 2,6376 лари за 1 доллар.



С будущего года министерство образования планирует распределить выделенную сумму на следующие программы:



Проект бесплатных учебников — 18 миллионов лари

Программа обеспечения учеников транспортом — 22 миллиона 500 тысяч лари

Программа выдачи нетбуков для первоклассников — 20 миллионов 120 тысяч лари

Дошкольное и общее образование — более 738 миллионов лари (из них для поощрения успешных учеников будет выделено 730 тысяч лари)

Профессиональное развитие педагогов — 11 миллионов 755 тысяч лари



Высшее образование — 168 миллионов лари. При этом сумма будет распределена следующим образом:

Организация экзаменов — 11 миллионов 900 тысяч лари

Учебные и магистерские гранты, а также поощрение молодежи — 135 миллионов 185 тысяч лари

Содействие науке и научным исследованиям — 65 миллионов 470 тысяч лари

Профессиональное образование — 48 миллионов 690 тысяч лари



















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