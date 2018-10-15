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Вся власть укомплектована из убийц - Саралидзе


15.10.2018   14:32
«Их власть укомплектована из убийц» - так отозвался отец Давида Саралидзе, подростка, убитого по улице Хорава в Тбилиси, Заза Саралидзе на скрытые аудиозаписи, которые прошли в эфире "Рустави 2".

Разговор идет о записях, где бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субелиани говорит о деле улицы Хорава.

Отец убитого несовершеннолетнего утверждает, что у него была информация о компроматах Мирзы Субелиани еще до распространения этих записей. Саралидзе требует, чтобы Субелиани приговорили к пожизненному заключению.

"Мирза Субелиани должен сидеть в тюрьме ни один год, а всей семьей должен пожизненно быть в тюрьме. Он еще раз доказал, что Заза Саралидзе никогда не врал, и мы никогда не лгали, что у Мирзы Субелиани есть какие-то компроматы, которыми шантажировал власть.

Дескать, он хорошее дело сделал для страны, не для страны сделал этот подонок, а для "Грузинской мечты". Вся власть укомплектована из убийц"- говорит Заза Саралидзе.

Скандальные записи были сделаны в учреждении исполнения наказания №8 Глдани. По записям, в камере с Субелиани находятся депутат "Грузинской мечты" из Местиа, Виктор Джапаридзе, и бывший высокопоставленный чиновник Министерства по делам беженцев, бывший сотрудник Генеральной инспекции, и правая рука Мирзы Субелиани, Дато Цухишвили.

Почти из полуторачасовых записей выясняется, что фактически Мирза Субелиани сел в тюрьму по своей воле, по договоренности с властью.

В записях Субелиани говорит, что после инцидента улицы Хорава несовершеннолетних похитили и избили силовики.

По утверждению Мирзы Субелиани, именно поэтому он уже не надеется на государство, но говорит, что он именно с целью спасения власти сам согласился на сделку, по которой суд должен определить ему год заключения, и еще год условное наказание.

Субелиани просит Джапаридзе, напомнить Гахария о договоренности. В записи Субелиани упоминает Парцхаладзе, и говорит, что именно он управляет прокуратурой. Обвиняемый в сокрытии преступления говорит об его окружении, и вспоминает те 50 т.н. "автоматчиков", которые вместе с ним работали над раскрытием нашумевших дел. Субелиани обижен на правительственную команду, которая не сделала ничего, чтобы защитить его.







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