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МИД Италии поможет грузинским школьникам изучить итальянский язык
15.10.2018 20:17
Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили и посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартолли представили новую программу «Итальянский, как второй язык», сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве.
Благодаря программе, ученики школ Грузии по желанию могут изучать итальянский в качестве второго иностранного языка (после английского).
Изучение итальянского уже началось в 20 школах страны: в 13-ти государственных и в семи частных.
Обучение проходит по специальной программе, созданной с помощью посольства Италии и содействия Минобразования Грузии.
Итальянская сторона обеспечила школы учебниками, переподготовила педагогов и выделила дополнительные средства для фонда зарплат учителей.
Кроме того, Минобразования Грузии и МИД Италии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере общего образования.
«Изучение языков помимо приобретения коммуникационных компетенций, обеспечивает ознакомление с культурой и цивилизацией страны, сближение народов, развитие отношений», — заявил Батиашвили, представляя программу.
Новости-Грузия
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