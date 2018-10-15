МИД Италии поможет грузинским школьникам изучить итальянский язык

15.10.2018 20:17 Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили и посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартолли представили новую программу «Итальянский, как второй язык», сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве.



Благодаря программе, ученики школ Грузии по желанию могут изучать итальянский в качестве второго иностранного языка (после английского).



Изучение итальянского уже началось в 20 школах страны: в 13-ти государственных и в семи частных.



Обучение проходит по специальной программе, созданной с помощью посольства Италии и содействия Минобразования Грузии.



Итальянская сторона обеспечила школы учебниками, переподготовила педагогов и выделила дополнительные средства для фонда зарплат учителей.

Кроме того, Минобразования Грузии и МИД Италии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере общего образования.



«Изучение языков помимо приобретения коммуникационных компетенций, обеспечивает ознакомление с культурой и цивилизацией страны, сближение народов, развитие отношений», — заявил Батиашвили, представляя программу.



Новости-Грузия











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