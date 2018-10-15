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Грузинский студент поступил в Кембриджский университет


15.10.2018   20:18
Учащийся тбилисской физико-математической школы №199 имени В.Комарова Георгий Кератишвили принят на учебу в Кембриджский университет.

Как сообщает школа, Георгий выбрал факультет экономики и будет вторым грузином, который когда-либо учился на бакалаврской программе Кембриджа.

В Великобритании University of Cambridge является первым университетом, а по рейтингу QS World University Ranking занимает пятое место в мире.

Георгий в 2016 году победил в британской стипендиальной программе для школьников HMC Projects, благодаря которой получил двухлетнее финансирование и продолжил учиться в Англии, в школе Kimbolton. Стоимость обучения в этой школе составляет 60 тысяч фунтов стерлингов.

В выпускном классе в Великобритании Георгий получил на экзаменах наивысшие баллы по математике, физике и экономике. Кроме того, Георгий был выбран управляющим студенческим общежитием школы Kimbolton. В этой же школе он был назван лучшим учеником по физике.

Ученик из Грузии также принял участие в Национальной олимпиаде Великобритании по математике «UK Maths Challenge» и завоевал «золотой сертификат».

В результате Кератишвили получил приглашения на учебу из Кембриджа, а также UCL (University College London), The University of Warwick (Великобритания) и Bocconi University (Италия).

Новости-Грузия





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