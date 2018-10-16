Владимир Вайс: Мы приехали в Латвию победить

16.10.2018 11:54 16 октября Сборная Грузии по футболу сыграет в Риге с Латвией. За день до матча главные тренеры обеих сборных провели пресс-конференцию, и ответили на вопросы журналистов.



Наряду с Владимиром Вайсом о предстоящей встрече говорил вице-капитан сборной Гурам Кашия. Вайс заострил внимание на положение в команде. По словам главного тренера, сборная хорошо организована, и в завтрашней встрече выйдет на поле, чтобы выиграть.



Владимир Вайс: "Количество очков Сборной Латвии в группе не соответствует качеству игры, показанной этой командой. Наш противник играет по тактике 4-4-2, и думаю, в завтрашней встрече будет бороться для победы. Касательно сборной Грузии, мы приехали в Ригу, чтобы получить 3 очка, что означает, что мы обеспечим выход из группы.



Наша команда будет играть наступательный футбол, и будет бороться для победы. В команде нормальное положение, сборная хорошо организована. Я доволен ситуацией на линии защиты, а также стабильной игрой вратаря. В начальных трех турах мы не пропускали гол. Мы не играем с грандами, но качество игры команды удовлетворительное. Наша мечта, выйти на Чемпионат Европы, для этого необходимо довести начатое дело до конца".



Гурам Кашия: "Думаю, Латвия хорошо организованная команда, особенно линия защиты. Латвийцы могут создать нам проблемы в завтрашнем матче. В предыдущей встрече мы играли с Андоррой, которая противопоставила нам защитный футбол. Надеюсь, перед своими болельщиками латвийцы будут играть футбол, ориентированный на атаку. В оставшихся встречах наша цель, получить максимум очков. В таком случае есть большой шанс провести полуфинальный матч плей-офф на своем поле, что еще больше увеличит шансы выхода в финал".

















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