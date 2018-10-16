Между церквями Тбилиси пройдет турнир по мини-футболу

16.10.2018 20:19 Молодежное движение "Давитиани" организует турнир по мини-футболу между церквями в Тбилиси.



Жеребьевка турнира и пресс-конференция состоится в субботу, 20 октября, в 12:00 часов в Церкви Пресвятой Троицы. Желающие принять участие должны пройти регистрацию в указанное время, и представить заявку команды.



Известно, что наряду с другими известными персонами в турнире по мини-футболу примет участие дзюдоист Гурам Тушишвили.



Турнир посвящается пропаганде здорового образа жизни.

















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