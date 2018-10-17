Сборная Грузии досрочно завоевала путевку в плей-офф Лиги наций УЕФА

17.10.2018 10:47 Сборная Грузии по футболу победила со счетом 3:0 команду Латвии в Риге в четвертом туре группового турнира Лиги наций УЕФА.



Голами в матче в Риге отметились полузащитники Джаба Канкава, Валериан Гвилия и Георгий Чакветадзе.



Своей новой победой грузинские футболисты досрочно обеспечили себе первое место в подгруппе и путевку в плей-офф Лиги наций УЕФА, где им предстоит борьба за выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.



Второй матч в подгруппе между сборными Казахстана и Андорры завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

















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