|
|
Второй день без информационного выпуска и передач - основатели "Иберия" не собираются прекращать борьбу
17.10.2018 12:16
За две недели до выборов телекомпания "Иберия" прекратила информационные выпуски и политические передачи.
Уже второй день канал вещает лишь частично. Причина в финансовом кризисе.
По заявлению основателя "Иберия", власть достигла цели.
По словам Нато Чхеидзе, финансовые проблемы, искусственно созданные "Омега группе", в конечном итоге отразились на телевидении. Когда возобновится полное вещание телекомпании "Иберия" пока не известно.
"Собирается "Иберия" и "Омега группа" разоблачать, или какое у них намерение, я уверена, что "Иберия" будет, и будет такой, какой должна быть. На это требуется время"- говорит Нато Чхеидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна