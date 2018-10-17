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Второй день без информационного выпуска и передач - основатели "Иберия" не собираются прекращать борьбу


17.10.2018   12:16
За две недели до выборов телекомпания "Иберия" прекратила информационные выпуски и политические передачи.

Уже второй день канал вещает лишь частично. Причина в финансовом кризисе.

По заявлению основателя "Иберия", власть достигла цели.

По словам Нато Чхеидзе, финансовые проблемы, искусственно созданные "Омега группе", в конечном итоге отразились на телевидении. Когда возобновится полное вещание телекомпании "Иберия" пока не известно.

"Собирается "Иберия" и "Омега группа" разоблачать, или какое у них намерение, я уверена, что "Иберия" будет, и будет такой, какой должна быть. На это требуется время"- говорит Нато Чхеидзе.







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