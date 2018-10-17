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К 2019 году в Тбилиси планируется построить 11-ти детских садов


17.10.2018   12:55
Мэр столицы Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании городского правительства, что в Тбилиси существует недостаток детских садов и в 2019 году в столице появятся 11 новых учреждений.

«Мы все хорошо осознаем важность дошкольного воспитания, тем более, его обеспечение государством определено в конституции. Мы понимаем, что ежедневно множество родителей ожидают, попадет ли их ребенок в сад.

Конечно, очень плохо, что не все дети зачисляются в детские сады. Это вызвано недостатком учреждений. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить этот проект к концу 2019 года. В этом году уже построено 10 новых детских садов, но этого недостаточно», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.






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